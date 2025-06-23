Арутюнян: Лица армянской национальности были переселены в Лачин и Кяльбаджар позднее

На очередном заседании в Бакинском военном суде обвиняемый Араик Арутюнян, отвечая на вопросы прокуроров, подтвердил, что на ранее оккупированных территориях Азербайджана были поселены лица, перевезенные из Сирии и Ливана.

Как сообщает Report, он заявил, что часть граждан Армении, проживающих в приграничных с Азербайджаном районах - Горисе и Кафане, переселились и обосновались в оккупированных на тот момент Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах, и добавил:

"Потому что на этих территориях существовали большие возможности для деятельности, особенно в сфере сельского хозяйства. Переселенные лица в основном занимались сельскохозяйственными работами. Вы знаете географию Сюникского района. Там нет широких возможностей для ведения сельского хозяйства. А в Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах возможностей в этой сфере было больше".

А. Арутюнян заявил, что прибывшие из Армении не получали особых стимулов по сравнению с прибывшими из других стран для поселения: "Мы им не мешали. Они сами выбирали, где жить и чем заниматься".

Он подтвердил, что лица армянской национальности были поселены в Лачинском и Кяльбаджарском районах позднее: "Это произошло позже. Раньше в Лачинском районе армяне не проживали. Насколько мне известно, в Кяльбаджарском районе была такая же ситуация".

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжится 30 июня.