МИД Азербайджана назвал количество граждан страны, пересекших границу Ирана

Обращения, которые поступают на «горячие линии», созданные в посольствах Азербайджана в Государстве Израиль и в Исламской Республике Иран, а также в генеральном консульстве в городе Тебриз в связи с израильско-иранским конфликтом, рассматриваются на ежедневной основе.

Oб этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что продолжаются мероприятия по получению соответствующих разрешений на пересечение сухопутной границы гражданами Азербайджанской Республики и других стран, желающими покинуть Иран. В Израиле наших граждан направляют в соседние Египет и Иорданию.

По словам Айхана Гаджизаде, до сих пор в посольство в Иране и генеральное консульство в Тебризе поступило в общей сложности около 500 обращений граждан Азербайджана, из них более 60 человек уже пересекли границу. Кроме того, более 1200 обращений граждан 51 страны в настоящее время находятся на рассмотрении.

«Приняты соответствующие меры по переходу 34 наших граждан из Израиля в Иорданию», - подчеркнул официальный представитель МИД.