Иран нанес удар по Катару и Ираку

Иран нанес ракетный удар по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на недавние атаки США по его ядерной инфраструктуре.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники среди израильских и арабских официальных лиц. По данным издания, иранские военные выпустили шесть ракет по базам США в Катаре, еще одна ракета была направлена в сторону Ирака.

«Белый дом и Пентагон осведомлены о возможных угрозах авиабазе Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ситуацией», — сообщил Axios высокопоставленный представитель администрации США.