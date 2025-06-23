Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль в Испании

Член сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Ариф Мамедзаде поднялся на пьедестал почета на международном турнире, прошедшем в городе Кунит (Испания).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации гимнастики, набрав 14,050 балла в индивидуальной программе, спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Другие члены команды, выступившие в течение трехдневного турнира в индивидуальной, групповой программах, программе смешанных пар, троеборье и аэродэнсе, не сумели занять место в списке призеров.