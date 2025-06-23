На саммите НАТО могут обсудить смену режима в Иране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не исключил, что на саммите альянса в Гааге 24–25 июня может быть затронут вопрос смены режима в Иране, хотя он и не включён в официальную повестку встречи.

Выступая на пресс-конференции в преддверии саммита, Рютте, отвечая на вопрос о собственном отношении к возможной смене власти в Тегеране, отметил: «Я бы с удовольствием ответил на этот вопрос, но должен сдерживать себя», сообщается на сайте альянса.

Он добавил, что несмотря на отсутствие данного пункта в официальной программе, отдельные страны-члены могут поднять эту тему 25 июня, во время единственного пленарного заседания саммита.