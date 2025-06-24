Нефть дешевеет

Цены на нефть во вторник резко упали до самого низкого уровня за более чем неделю после того, как Президент США Дональд Трамп заявил, что между Ираном и Израилем достигнуто соглашение о прекращении огня.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель впервые с 12 июня, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи, цена на Brent снижалась на 4,46% - до $68,29 за баррель.

К 10:07 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $68,92 за баррель (-3,58%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года снизился на 7,22% - до $65,94 за баррель, передает ТАСС.

Трамп объявил в понедельник, что Израиль и Иран полностью согласились на прекращение огня, добавив, что Иран начнет прекращение огня немедленно, а затем Израиль через 12 часов. Если обе стороны сохранят мир, война официально закончится через 24 часа, завершив 12-дневный конфликт.