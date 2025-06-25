Выбирайте подарки по вкусу!

Для всех любителей чая TESS с 20 июня по 31 декабря появилась незабываемая возможность стать обладателем множества эксклюзивных подарков.

Чай TESS порадует не только своим разнообразным вкусом, но и незабываемыми впечатлениями от участия в лотереи.

Для того чтобы стать участником лотереи достаточно купить чай TESS в любом магазине, и зарегистрировать чек на сайте www.tess-club.az и дождаться результата розыгрыша

Каждый участник лотереи автоматически становится членом бонус-клуба, где каждый чек приносит баллы, которые в дальнейшем можно обменять на многочисленные подарки.

Каждый месяц 10 участников станут обладателями:

📱 Apple iPhone 16

💳 Подарочной карты Kontakt Home на сумму 200 AZN

✈️ Подарочной карты на путешествие на сумму 200 AZN

💪 Абонемента в фитнес-клуб на 1 месяц

Кроме того, 15000 чеков участников получат 1 AZN на мобильный баланс на свой телефон.

Чеки необходимо сохранять до окончания лотереи.

С подробной информацией и правилами можно ознакомиться на сайте www.tess-club.az.

Дополнительные вопросы по WhatsApp (бесплатно): +994 998 20 68 20

У каждого есть шанс на победу!

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