Пашинян намерен закрепить мир с Азербайджаном на 400 лет и более

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир с Азербайджаном должен стать необратимым и сохраняться на протяжении столетий.

По его словам, мирное соглашение необходимо подписать и ратифицировать, а достигнутые договорённости — закрепить на институциональном уровне.

«Наша задача — превратить двухлетний мир в 20-летний, один год — в 200 лет, а 200 лет — в 400 лет и более длительный период», — подчеркнул Пашинян.