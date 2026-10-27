На участке «Həzi Aslanov - İçərişəhər» восстановлено прямое движение поездов - ДОПОЛНЕНО

С 27 октября на участке Бакинского метрополитена «Həzi Aslanov - İçərişəhər» восстановлено прямое движение поездов.

Перед вводом тупиковых путей в эксплуатацию в соответствии с техническими требованиями были проверены их габариты с помощью хозяйственного поезда, а также проведены испытательные поездки под высоким напряжением. В ходе проверок была подтверждена безопасность движения поездов, надёжность электроснабжения, а также устойчивость централизованного управления инженерно-техническими и коммуникационными системами. Объект, соответствующий всем установленным стандартам, был принят в эксплуатацию.

Подчеркнем, что челночное движение на участке «Həzi Aslanov - Əhmədli» отменено, а движение поездов по маршруту «Həzi Aslanov - İçərişəhər» восстановлено в прежнем режиме.

Интервал между поездами на Красной линии составляет 2 минуты в часы пик и 2 минуты 30 секунд в остальное время.

Отметим, что на тупиковом пути, построенном в 1981–1987 годах, был проведён комплекс реконструкционных работ в связи с выходом из строя гидроизоляционного слоя из-за воздействия грунтовых вод и эрозии за более чем 20 лет эксплуатации.

Проект реализуется Бакинским метрополитеном в рамках Государственной программы на 2025–2030 годы и направлен на модернизацию инфраструктуры метрополитена и повышение безопасности пассажирских перевозок.

Гафар Агаев

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На линии "Ази Асланов" - "Ичеришехер" бакинского метро возобновлено прямое движение.

Как сообщает Report, введенное ранее челночное движение на участке "Ази Асланов" - "Ахмедлы" отменено.

Они применялось в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией в тупике станции метро "Ази Асланов" с 30 ноября 2024 года.

На время работ была изменена схема движения поездов на "Красной" и "Зелёной" ветках Бакинского метрополитена. Поезда курсировали от станций "Ичеришехер" и "Дярнягюль" до станции "Ахмедлы", а на участке "Ази Асланов" - "Ахмедлы" было организовано отдельное челночное движение.