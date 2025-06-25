Аббас Аббасов: Независимость Гваделупы должна быть достигнута в рамках международного права

Независимость Гваделупы должна быть достигнута в рамках международного права.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на сегодняшней международной тематической конференции в Баку, посвященной деколонизации Гваделупы.

Он подчеркнул, что Гваделупа страдает от французского колониализма и выразил надежду, что ее независимость будет достигнута в соответствии с нормами международного права.

Источник: Report