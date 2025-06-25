Аббас Аббасов: Независимость Гваделупы должна быть достигнута в рамках международного права
Независимость Гваделупы должна быть достигнута в рамках международного права.
Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на сегодняшней международной тематической конференции в Баку, посвященной деколонизации Гваделупы.
Он подчеркнул, что Гваделупа страдает от французского колониализма и выразил надежду, что ее независимость будет достигнута в соответствии с нормами международного права.
Источник: Report
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