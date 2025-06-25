В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Иранские власти объявили в среду о казни трех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад» и подготовке убийства высокопоставленного лица в стране.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на иранские телеграм-каналы.

Отметим, что правоохранительные органы Ирана с начала вооруженного конфликта с Израилем 13 июня задержали по меньшей мере 700 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

По его информации, больше всего задержаний зафиксировано в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.