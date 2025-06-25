В Мингячевире состоялась церемония открытия электростанции «8 Ноября»

С участием Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в Мингячевире прошла церемония открытия электростанции «8 Ноября».

В мероприятии также приняли участие представители итальянских компаний и министр по делам предприятий и продукции «Made in Italy» Адольфо Урсо, главный исполнительный директор итальянской компании «Ansaldo Energia» Фабрицио Фаббри, председатель правления китайской компании «Dongfang» Чэнь Цян, а также представители OАО «AzərEnerji».

Во время церемонии было подчеркнуто, что проект в значительной степени укрепит энергетическую безопасность страны и внесёт вклад в экономическое развитие.

Kapital Bank выступил одним из ключевых финансовых партнёров этой важной модернизационной инициативы. В январе 2024 года между Kapital Bank и OАО «AzərEnerji» был заключён договор о финансировании, в рамках которого предоставлен кредит на расширение производственных мощностей электростанции в городе Мингячевир и повышение её энергоэффективности. За счёт выделенных средств были закуплены паровые котлы и газовые турбины последнего поколения у ведущих китайских и итальянских компаний.

Реализация модернизационного проекта ориентирована не только на повышение энергоэффективности, но и на защиту окружающей среды, сокращение выбросов углекислого газа и усиление региональной энергетической безопастности. Ожидается, что в рамках обязательств Азербайджана по Парижскому климатическому соглашению будет сокращено более 2,1 миллиона тонн выбросов углерода, что является значимым вкладом в выполнение международных обязательств.

Следует отметить, что Kapital Bank системно и на долгосрочной основе поддерживает социально-экономическое развитие регионов. Банк активно участвует в финансировании инфраструктурных и восстановительных проектов в освобождённых от оккупации регионах – Карабахе и Восточном Зангезуре.

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