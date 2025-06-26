 Цены на нефть продолжают расти | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Цены на нефть продолжают расти

First News Media10:25 - Сегодня
Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $67,94 за баррель, что на $0,26 (0,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,54 (0,8%), до $67,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,27 (0,42%), до $65,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,55 (0,85%), до $64,92 за баррель.

Поделиться:
203

Актуально

Общество

Символ силы и героизма. Азербайджан празднует День Вооруженных сил

Xроника

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 26 Июня - ...

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Вооруженных сил - ВИДЕО

Спорт

В финал чемпионата Европы вышли шесть азербайджанских борцов

Экономика

Цены на нефть продолжают расти

Джаббаров: Азербайджан не видит угрозы макроэкономической стабильности из-за колебаний на энергетическом рынке

В Азербайджане будут возмещать 50% НДС, уплаченного за услуги в секторе культуры

В Мингячевире состоялась церемония открытия электростанции «8 Ноября»

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Спецпредставитель Президента РФ: Советую всем российским компаниям инвестировать в Азербайджан

Состоялась встреча с главным исполнительным директором компании bp - ФОТО

Состоялся III Азербайджано-Узбекский межрегиональный форум

В Мингячевире состоялась церемония открытия электростанции «8 Ноября»

Последние новости

В Барде 4-летний ребенок скончался от судорог

Сегодня, 11:28

Трамп дал неожиданную клятву о России на саммите НАТО

Сегодня, 11:00

В Баку в День Вооруженных сил проходят шествия военнослужащих

Сегодня, 10:38

Цены на нефть продолжают расти

Сегодня, 10:25

Пашинян требует от Гарегина II покинуть Эчмиадзин

Сегодня, 10:21

В Кяльбаджаре грузовой автомобиль упал в ущелье, есть погибший

Сегодня, 10:16

В Физули подросток утонул в канале

Сегодня, 10:13

Трамп заявил, что нужно «убить» рупор демократов - «Голос Америки»

Сегодня, 10:00

В Товузе всех отравившихся фастфудом выписали домой

Сегодня, 09:51

Трамп призвал «вышвырнуть как собаку» журналистку CNN

Сегодня, 09:45

В тяжелом ДТП в Сабирабаде погибли три человека

Сегодня, 09:44

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил

Сегодня, 09:06

В Азербайджане начался месяц Мухаррам

Сегодня, 00:42

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Вооруженных сил - ВИДЕО

Сегодня, 00:32

Символ силы и героизма. Азербайджан празднует День Вооруженных сил

Сегодня, 00:00

МВД Сербии предотвратило попытку силового свержения власти

25 / 06 / 2025, 23:40

Белый дом: Ядерные материалы Ирана погребены под десятками метров обломков

25 / 06 / 2025, 23:20

В финал чемпионата Европы вышли шесть азербайджанских борцов

25 / 06 / 2025, 23:02

Завершился тестовый этап процесса сертификации учителей

25 / 06 / 2025, 22:40

В «Зеленом театре» прошла концертная программа «Ритмы Гваделупе и Азербайджана» - ФОТО

25 / 06 / 2025, 22:20
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35