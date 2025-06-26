Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $67,94 за баррель, что на $0,26 (0,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,54 (0,8%), до $67,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,27 (0,42%), до $65,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,55 (0,85%), до $64,92 за баррель.