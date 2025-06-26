В Баку в День Вооруженных сил проходят шествия военнослужащих
В связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных Сил Азербайджана по центральным улицам, проспектам и площадям Баку проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
Военнослужащие пройдут с 10:00 до 12:00 по следующим маршрутам:
- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Кинотеатр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY;
- Аллея шехидов - Комплекс «Пламенные Башни»- станция метро «Ичеришехер»- крепостные ворота Гоша гала гапысы - Азербайджанский Государственный кукольный театр – круг Азнефть - памятник Бахраму Гуру;
- Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов;
- Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар»- улица Самеда Вургуна - парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;
- Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – ТЦ 28 Mall.
Источник: АЗЕРТАДЖ