Концерт бразильского коллектива Liz Rosa Quartet завершил Baku Piano Festival 2025 - ФОТО

Заключительный концерт фестиваля состоялся в Rotunda Roof Garden.

Перед началом вечера директор Baku Piano Festival заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли поприветствовал зрителей и поблагодарил всех спонсоров и партнеров фестиваля.



В концерте приняли участие: Лиз Роса (вокал), Рикардо Фиуза (фортепиано), Бервал Мораес (бас), Айзек Джамба (барабаны), а также Шаин Новраслии Майк дель Ферро. Бразильские музыканты отметили дружелюбную атмосферу фестиваля и приятную энергетику, и поблагодарили аудиторию за теплый приём.



Baku Piano Festival 2025 завершился вечером 28 июня. Жителям и гостям столицы была представлена большая концертная программа, на которой будет представлена музыка разных жанров. В рамках Baku Piano Festival 2025 прошли арт-мероприятия, выставки, литературный конкурс и джем-сейшны. Особая гордость фестиваля - концерты молодых талантов «We Are the Future».