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В мечети Джума Агдама впервые состоялась акция по сдаче крови в связи с днем Ашура - ФОТО

First News Media15:10 - Сегодня
В мечети Джума Агдама впервые состоялась акция по сдаче крови в связи с днем Ашура - ФОТО

5 июля по случаю дня Ашура впервые на освобожденных от оккупации территориях прошла акция по сдаче крови.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в акции, организованной в Агдамской мечети Джума, приняли участие жители района, бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся к родным очагам, и строители.

По словам заведующего Бардинским отделением Республиканского банка крови Джасарета Мамедова, акция по сдаче крови проводится при совместной организации Министерства здравоохранения и Управления мусульман Кавказа. Сначала доноры проходят медицинское обследование, у них измеряют уровень гемоглобина и артериальное давление. После прохождения лабораторных исследований собранная кровь будет использоваться для лечения больных гемофилией и талассемией, а также других больных.

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