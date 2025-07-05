В мечети Джума Агдама впервые состоялась акция по сдаче крови в связи с днем Ашура - ФОТО

5 июля по случаю дня Ашура впервые на освобожденных от оккупации территориях прошла акция по сдаче крови.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в акции, организованной в Агдамской мечети Джума, приняли участие жители района, бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся к родным очагам, и строители.

По словам заведующего Бардинским отделением Республиканского банка крови Джасарета Мамедова, акция по сдаче крови проводится при совместной организации Министерства здравоохранения и Управления мусульман Кавказа. Сначала доноры проходят медицинское обследование, у них измеряют уровень гемоглобина и артериальное давление. После прохождения лабораторных исследований собранная кровь будет использоваться для лечения больных гемофилией и талассемией, а также других больных.