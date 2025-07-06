В Азербайджане состоялся вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Как Report сообщили в ГЭЦ, экзамен был организован в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Для управления процессом экзамена в ГЭЦ действовал оперативный штаб, который контролировал ход экзамена. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкцией, для абитуриентов были созданы необходимые условия для демонстрации своего уровня знаний.

В городах и районах, где проводился экзамен, было выделено в общей сложности 168 экзаменационных зданий, 3078 экзаменационных залов. К управлению экзаменами привлечены 168 общих руководителей экзамена, 486 кураторов, 3851 наблюдатель, 552 сотрудника пропускного режима, 168 представителей зданий.

По предварительным данным, 7 человек были отстранены от сдачи экзамена из-за обнаружения мобильных телефонов, 3 человека - из-за "умных" часов. Их результаты аннулируются, и они не допускаются к выбору специальности.

В экзамене планировалось участие 41 484 абитуриентов.

В экзамене также приняли участие 79 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. Для них в экзаменационных зданиях были созданы все условия, выделены специальные залы, а для лиц со слепотой 81-100% назначены индивидуальные наблюдатели.

Сегодня в 15:00 через канал ГЭЦ на Youtube будет проведена прямая трансляция, и ответственные сотрудники Центра и эксперты дадут подробные разъяснения по тестовым заданиям экзамена, а также будут представлены правильные ответы на закрытые и кодируемые открытые типы заданий.

Абитуриенты могут написать свои вопросы в разделе комментариев соответствующей трансляции на Youtube.

С 7 июля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и материалов.

Поскольку проверка открытых типов заданий требует времени, результаты планируется объявить через две недели.

ГЭЦ призывает абитуриентов, которые будут участвовать в следующих вступительных экзаменах, быть внимательными с документами (оригинал удостоверения личности и пропуск). Кроме того, экзамен начинается в 10:00. За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 пропускной режим заканчивается, и участники, прибывшие после этого, не допускаются в экзаменационное здание.

Для удобного входа участников в экзаменационное здание установлены различные времена прибытия, и это время указано в пропуске участника экзамена. Поэтому рекомендуется прибыть в экзаменационное здание в указанное в пропуске время.

Источник: Report

09:41

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен во всех зданиях начинается в 10:00, за 15 минут до начала экзамена – в 09:45 режим пропуска заканчивается, и участники, прибывшие после этого, не допускаются в здание экзамена.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

- Лист пропуска на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

На экзамене по II группе специальностей ожидается участие 18 013 человек, а по III группе специальностей – 23 470 человек, всего 41 483 абитуриента.

Источник: Report