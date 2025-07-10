Микаил Джаббаров: Соглашение между Азербайджаном и ОАЭ — важный этап в стратегических отношениях

«В рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, в ходе встречи с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, было подписано «Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов» (CEPA).

Подписание Соглашения, предусматривающего углубление экономического сотрудничества и либерализацию торговли, является важной вехой в стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ. Оно закладывает прочную основу для развития устойчивой, наукоемкой и инновационной экономики, способной отвечать решению будущих задач». Об этом на платформе Х написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Соглашение создаст новые возможности для расширения двусторонних инвестиционных потоков и развития сотрудничества в таких ключевых секторах, как промышленность, торговля, сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, финансы, туризм, логистика и строительство, а также будет способствовать дальнейшему укреплению связей между деловыми кругами двух стран», - отметил он.