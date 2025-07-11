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Состоялся международный форум «Индустрия 4.0 – Промышленность будущего: технологии и человеческий потенциал»

First News Media19:01 - Сегодня
Состоялся международный форум «Индустрия 4.0 – Промышленность будущего: технологии и человеческий потенциал»

На международном форуме « Индустрия 4.0 - Промышленность будущего: технологии и человеческий потенциал» обсуждались вопросы применения новых трендов в сфере инноваций и цифровой экономики, а также роль бизнеса в трансформации промышленного сектора.

11 июля Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики провел международный форум «Индустрия 4.0 - Промышленность будущего: технологии и человеческие потенциал».

В работе форуме приняли участие представители профильных государственных и международных организаций, предприниматели.

Выступая на форуме министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что реализуемая в стране под руководством Президента Ильхама Алиева модель развития, на фоне глобальных вызовов и новых тенденций, укрепляет социально-экономический потенциал Азербайджана, экономика поступательно развивается.

Было отмечено, что результаты успешной реализации стратегии социально-экономического развития нашей страны подтверждаются и в последних отчетах международных рейтинговых агентств. Рост позиций Азербайджана обусловлен диверсификацией экономики и снижением ее зависимости от нефтегазовых доходов. Это, в свою очередь, ускоряет применение элементов четвертой промышленной революции, создавая прочную основу для развития наукоемких и требующих высокой квалификации отраслей.

Было также отмечено, что искусственный интеллект, большие данные, робототехника, Интернет вещей и облачные технологии - это не только технические инновации, но и факторы, полностью меняющие модель роста экономик. Эти вызовы актуальны и для нашей страны. Создание промышленных и технологических парков, определение цифровой экономики как одного из основных направлений социально-экономической стратегии страны, открытие в Азербайджане Центра 4SIM и инициативы по цифровизации являются частью этой трансформации.

Было подчеркнуто, что учитывая государственный приоритет развития цифровой экономики особенно важна адаптация частного сектора к новым требованиям. В нашей стране проводится работа по поддержке технологического развития, упрощению административных процедур в сфере предпринимательства, налоговых льгот, субсидирования, финансовой поддержки реального сектора и другие меры.

Министр экономики отметил, что в основе цифровой трансформации лежит развитие человеческого капитала. Для решения этой задачи в нашей стране реализуются программы, направленные на предоставление гражданам новых знаний и навыков.

Исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров в своей презентации рассказал о необходимом для промышленной трансформации тройственном подходе,- бизнес, технологии и организационная трансформация, а также представил информацию о значении «Программы подготовки Индустрия 4.0».

В рамках мероприятия выступили учредитель успешно завершивший пилотную фазу «Программы подготовки Индустрия 4.0» компании METAK Алик Керимов, генеральный директор Azerfloat Эмиль Гасанов и генеральный директор группы компаний STP Алекпер Аббаслы, которые рассказали о положительном влиянии программы на деятельность и производительность предприятий.

Международный эксперт Андрес Кадоска выступил с докладом «Как в мире реализуются трансформационные инициативы? Центры Индустрии 4.0 и программы поддержки». Была подчеркнута важность шагов, предпринимаемых в Азербайджане на фоне международного опыта.

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между 4SIM и партнерами в области развития технологий, экосистемы и человеческого капитала. Подписанные протоколы о намерениях и меморандумы о взаимопонимании с технологическими компаниями Festo, Koç Digital, Технологический центр MEXT, Honeywell, SMC, а также Ассоциацией банков Азербайджана, Фондом развития бизнеса Азербайджана, Sabah City, Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, Университетом ADA, Экономическим университетом, Бакинской высшей школой нефти, Азербайджанским техническим университетом и Бакинским инженерным университетом послужат установлению и развитию сотрудничества с 4SIM.

В рамках форума были организованы панельные дискуссии, посвященные глобальным трендам в сфере цифровой экономики. В дискуссии, модератором которой выступил международный эксперт Ченгиз Улубаш, приняли участие руководитель Технологического центра MEXT Эфе Эрдем, региональный менеджер Honeywell Октай Башер, исполнительный директор по развитию малого и среднего бизнеса Банка развития Катара доктор Хамад Салем Меджегер и заместитель руководителя Управления операционных закупок и поставок SOCAR Эльчин Мусаев. Участники обменялись мнениями о региональном опыте, экономическом влиянии внедрения современных технологий и возможностях сотрудничества.

В рамках мероприятия была организована выставка технологических решений местных и международных компаний и стартапов. Более 10 компаний представили свои разработки в области Индустрии 4.0. Особый интерес вызвал проект Sabah City,- инновационный кластер, созданный по инициативе Министерства науки и образования и запланированный к запуску в 2026 году, который объединяет стартап-инкубаторы, акселераторы, венчурные фонды, офисы трансфера технологий и передовые исследовательские центры.

На мероприятии также были представлены работы учеников художественной школы NigArt на тему искусственного интеллекта и робототехники, стимулирующие интерес и творчество в отношении технологий будущего.

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