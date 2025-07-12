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Двухлетний ребенок утонул в реке в Загатальском районе

First News Media20:45 - Сегодня
Двухлетний ребенок утонул в реке в Загатальском районе

В Загатальском районе двухлетний ребенок утонул в реке.

Случай произошел в дневное время на участке реки Тала, протекающем через село Юхары Тала.

Житель района Эфенди Исмайылов отдыхал с семьей у реки, когда его дочь - Сафия Исмайлова (2023 г.р.) на мгновение оказалась без присмотра и упала в реку.

Ребенка извлекли из воды после поисков и передали бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место происшествия. Девочку доставили в Загатальскую центральную районную больницу, однако врачи констатировали отсутствие признаков жизни.

По данному факту в прокуратуре Загатальского района проводится расследование.

Источник: Oxu.Az

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