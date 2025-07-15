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Генпрокурор Азербайджана и председатель Верховного суда Ирака обсудили вопросы сотрудничества

First News Media18:30 - Сегодня
Генпрокурор Азербайджана и председатель Верховного суда Ирака обсудили вопросы сотрудничества

15 июля генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с находящимся в нашей стране с рабочим визитом председателем Верховного федерального суда Республики Ирак Мунтером Ибрахимом Хусейном.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, тепло приветствуя гостя, генеральный прокурор поздравил Мунтера Ибрахима Хусейна с назначением на должность председателя Верховного федерального суда Ирака и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи генеральный прокурор рассказал о масштабных реформах, проводимых в органах прокуратуры нашей страны, подчеркнул роль прокуратуры в борьбе с преступностью, в частности с коррупцией, и важность международного сотрудничества в этой сфере, а также обратил внимание на важность обмена опытом между странами.

Кямран Алиев отметил высокий уровень сотрудничества с Ираком в рамках Организации исламского сотрудничества и проинформировал делегацию о проведении в нашей стране в 2026 году третьей конференции руководителей антикоррупционных органов государств-членов организации.

Генеральный прокурор также напомнил о двусторонней встрече с председателем Верховного судебного совета Республики Ирак, председателем Генеральной прокуратуры и председателем Федерального комитета по добросовестности, подчеркнув поступательное развитие отношений с Ираком.

Выразив благодарность за теплый прием, Мунтер Ибрахим Хусейн коснулся исторически дружественных отношений между двумя странами и отметил наличие общих культурных и религиозных корней и тесных связей между нашими народами, имеющих глубокие исторические корни.

Кроме того, председатель обратил внимание на важность взаимного и эффективного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с преступностью, в частности, коррупцией, и подчеркнул необходимость развития двусторонних отношений.

В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждались возможности расширения договорно-правовой базы в целях укрепления отношений.

Во встрече также принял участие временный поверенный в делах посольства Республики Ирак в нашей стране Бан Али Казим Аль-Хаким.

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