МЧС призвало жителей Азербайджана соблюдать меры безопасности в связи с ожидаемой непогодой

В ближайшие дни на территории Азербайджана, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидаются неустойчивые погодные условия, сильный ветер и интенсивные дожди.

В отдельных районах прогнозируются грозы, а на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и наводнения.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана к населению со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии.

В связи с ожидаемым ухудшением погоды ведомство напомнило о необходимости соблюдения правил безопасности.

Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи, электрическими опорами и высокими деревьями. Кроме того, учитывая трудности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в такую погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море при подобных погодных условиях запрещен.

В связи с интенсивными осадками, чтобы избежать возможных паводков, наводнений и подтоплений, необходимо держаться подальше от опасных участков. При возникновении такой угрозы следует незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность и неукоснительно выполнять указания и рекомендации спасателей.

МЧС также напомнило о мерах предосторожности во время грозы. В частности, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными, мобильными и таксофонами), а находясь на открытой местности, не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водосточным трубам и антеннам. Не следует укрываться под высокими деревьями. Если гроза застала в автомобиле, необходимо остановиться, поднять стекла и дождаться ее окончания.

«Помните: пренебрежение правилами безопасности угрожает нашей жизни!» - подчеркивается в обращении.

Отметим, что в случае возникновения опасности следует звонить по номеру 112.