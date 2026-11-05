В следующем году вырастет прожиточный минимум в Азербайджане

В Азербайджане в следующем году прожиточный минимум будет повышен на 4,6%.

Как сообщает АПА, это отражено в законопроекте «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год», вынесенном на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, в 2026 году прожиточный минимум по стране составлял 300 манатов. Согласно законопроекту, в следующем году он составит 314 манатов. Таким образом, критерий нуждаемости будет повышен на 14 манатов, или на 4,6%.

В следующем году прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 334 маната, для пенсионеров — 258 манатов, для детей — 274 маната.