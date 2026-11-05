Стало известно о состоянии госпитализированной матери Полада Гашимова

Стало известно о состоянии Самаи Гашимовой, матери Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова, которая была госпитализирована в связи с ухудшением самочувствия.

77-летняя Самая Гашимова была доставлена в городскую больницу №2 Сумгайытского медицинского центра 27 октября около 10:00, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

В ходе обследования у пациентки были диагностированы артериальная гипертензия, сахарный диабет и сердечная недостаточность - кроме того, выявлены признаки пневмонии.

В настоящее время лечение пациентки продолжается в терапевтическом отделении больницы. Ее состояние оценивается как стабильное.