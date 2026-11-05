В Азербайджане на пособия при рождении ребенка выделят более 84 млн манатов

В 2027 году из государственного бюджета Азербайджана на единовременные пособия при рождении ребенка планируется выделить 84 млн 10 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год".

Кроме того, на выплату пособий по временной нетрудоспособности предусмотрено 47 млн 380 тыс. манатов, по беременности и родам - 77 млн 340 тыс. манатов, по уходу за ребенком до трех лет - 21 млн 390 тыс. манатов.

Согласно документу, на пособия на погребение планируется направить 50 млн 510 тыс. манатов.