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Южное депо - новое сердце Московского метро - ФОТО

First News Media10:30 - Сегодня
Южное депо - новое сердце Московского метро - ФОТО

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На юге Москвы, в районе Братеево, 21 мая 2025 года произошло значимое событие в истории московского метрополитена - был запущен комплекс электродепо «Южное».

Оно стало частью самого большого в России и одного из крупнейших в Европе объектов по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро. Этот запуск стал частью масштабной программы обновления инфраструктуры Замоскворецкой линии и символизировал переход от юбилейных итогов к будущим достижениям.

Почему это было важно?

Электродепо - это не просто стоянка для поездов. Это сердце всей линии. Именно здесь поезда проходят обслуживание и подготовку к выпуску, здесь обеспечивается их безопасность и комфорт. Новый комплекс оказался не просто современным - он стал крупнейшим в России по площади и мощности. На территории в 30 гектаров - больше трёх парков «Зарядье» - разместился один из самых передовых центров транспортной логистики в стране.

Второе дыхание Замоскворецкой линии

Замоскворецкая линия - одна из старейших и самых загруженных. Ежедневно она перевозила более 800 000 пассажиров. Последние годы стали для неё временем активного обновления: появились новые станции, были модернизированы тоннели, началась эксплуатация поездов «Москва-2024». С открытием «Южного» депо линия получила новый импульс для развития.

В тот же день на линию вышли 10 новых поездов «Москва-2024» - теперь на зелёной ветке более 50% составов этой современной серии.

Инженерный эталон

На расположенном рядом заводе «Братеево» осуществляется капитальный и средний ремонт вагонов. Ежегодно там возможно обслуживать до 2,4 тыс. вагонов, 8,5 тыс. колесных пар и 6,4 тыс. двигателей. Это делает депо и завод не просто транспортным объектом, а промышленным кластером, сопоставимым с полноценным заводом.

Все процессы были автоматизированы: используются тележки, станки с ЧПУ, системы диагностики и прогнозирования износа деталей. Речь идёт не просто о ремонте, а о технологической переработке подвижного состава.

Человеческий фактор не забыт

«Южное» - это не только про технологии. Здесь предусмотрены комнаты отдыха, столовые, спортивные залы, медицинские блоки, учебные классы, психологическая служба и цифровая система контроля. Здесь работают лучшие сервисные команды и проходят подготовку будущие машинисты.

Жизнь после 90 лет

Строительство «Южного» депо и модернизация Замоскворецкой линии стали логичным продолжением развития московского метрополитена, вступившего во второе столетие своего существования. Это инфраструктура, созданная не на годы, а на десятилетия вперёд. Здесь отрабатываются и внедряются технологии, которые становятся основой новых отраслевых стандартов.

Запуск «Южного» стал не финальной точкой, а новым этапом. Этапом движения московского метро в будущее, где скорость, комфорт и безопасность - это уже не опции, а стандарт.

Москва - город, который не стоит на месте. И метро - лучшее тому доказательство.

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