Пожар в горной местности Лачина полностью потушен - ОБНОВЛЕНО
Пожар, возникший в горной местности вокруг сел Хочаз и Моллалар Лачинского района, полностью потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
10:40
Пожар в направлении села Хочаз Лачинского района в горной местности локализован.
Предполагается, что причиной происшествия стала неосторожность туристов при обращении с огнем.
Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Лачинского районного отделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям капитан внутренней службы Руслан Сулейманов.
По его словам, из-за того, что район возгорания представляет собой горно-лесистую местность, не очищенную от мин, возникли определённые сложности:
"На месте пожара произошёл взрыв мины в результате воздействия огня, поэтому личный состав и техника не смогли напрямую вмешаться в тушение. По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности туристами, прибывшими на отдых. Пожар, охвативший около 10 га, локализован".
2025/07/16 23:00
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям “112” поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.
В связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось за короткое время взять под контроль.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.