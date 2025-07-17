В Великобритании родились первые дети с ДНК трех родителей

В Великобритании на свет появились восемь детей, зачатых с использованием уникальной репродуктивной технологии, предполагающей участие генетического материала от трёх людей.

Метод митохондриальной донорской терапии (MDT), впервые разработанный британскими учёными более десяти лет назад, основан на соединении яйцеклетки и спермы биологических родителей с митохондриальной ДНК донорской яйцеклетки другой женщины. Эта процедура позволяет «переписать» часть генетического кода, устранив дефектные митохондрии, которые передаются по материнской линии и лишают организм способности эффективно вырабатывать энергию. Нарушения в митохондриальной ДНК могут вызывать тяжёлые неврологические расстройства, сердечные заболевания, слепоту и в самых тяжёлых случаях приводить к смерти ребёнка в первые дни или недели жизни.

Хотя закон, разрешающий применение этой технологии, действует в Великобритании с 2015 года, только сейчас получены первые подтверждённые результаты успешных родов. По данным Центра репродуктивной медицины в Ньюкасле, где проводились процедуры, участие в экспериментальной программе приняли 22 женщины с высоким риском передачи ребёнку неизлечимых митохондриальных болезней. Забеременеть смогли только семь из них. В результате родилось восемь детей - четверо мальчиков и четверо девочек, включая одну пару близнецов, а одна из беременностей продолжается. Все младенцы, по словам специалистов, достигли ожидаемых показателей развития и не проявили признаков заболевания.

Метод «трёхродительского зачатия» предусматривает, что ребёнок наследует 99,9% ДНК от матери и отца и около 0,1% — от донорской женщины. Эта доля, несмотря на свою кажущуюся незначительность, играет ключевую роль: именно митохондрии, отвечающие за клеточное дыхание и энергетический обмен, оказываются «исправленными», что предотвращает развитие патологий.

Источник: SkyNews, BBC

Джамиля Суджадинова