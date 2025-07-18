Найдено тело юного футболиста, утонувшего в море - ОБНОВЛЕНО

В поселке Шувелян Хазарского района Баку завершились поиски ребенка, утонувшего в море.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, найденное тело принадлежит Фариду Шахвердиеву, члену футбольной академии «Зиря», передает 1news.az.

Инцидент произошел на неохраняемой территории, примерно в километре от ближайшего спасательного пункта. Тело было найдено и извлечено водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, после чего передано по назначению.

Отметим, что он был игроком команды U-16.

2025/07/17 21:40

В поселке Шувалан Хазарского района города Баку в море утонул один человек.

Как сообщает Report, соответствующая информация поступила на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 1 км от ближайшего спасательного пункта на воде, в неконтролируемой зоне.

В связи с информацией к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.