Найдено тело юного футболиста, утонувшего в море - ОБНОВЛЕНО
В поселке Шувелян Хазарского района Баку завершились поиски ребенка, утонувшего в море.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, найденное тело принадлежит Фариду Шахвердиеву, члену футбольной академии «Зиря», передает 1news.az.
Инцидент произошел на неохраняемой территории, примерно в километре от ближайшего спасательного пункта. Тело было найдено и извлечено водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, после чего передано по назначению.
Отметим, что он был игроком команды U-16.
2025/07/17 21:40
В поселке Шувалан Хазарского района города Баку в море утонул один человек.
Как сообщает Report, соответствующая информация поступила на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 1 км от ближайшего спасательного пункта на воде, в неконтролируемой зоне.
В связи с информацией к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.