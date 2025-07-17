МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку

«Глубоко опечалены человеческими жертвами в результате пожара в торговом центре в иракском городе Кут».

Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации в аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также дружественному иракскому правительству и народу. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», - отмечается в публикации.

Около 50 человек погибли в результате масштабного пожара в гипермаркете в провинции Васит в Ираке, сообщил ранее губернатор провинции Мохаммед Джамиль аль-Майя.