МИД Ирана о единой школьной форме: Азербайджанский народ - зрелый и дальновидный

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 20 октября на еженедельной пресс-конференции высказался о правилах, касающихся хиджаба в Азербайджане.

Он подчеркнул, что азербайджанский народ сам определяет, как лучше донести свою позицию до властей в вопросах защиты религиозных убеждений.

«Азербайджанский народ — зрелый и дальновидный. В вопросах защиты своих верований и убеждений, в том числе хиджаба, которому придаём значение и мы, и азербайджанский народ, и другие мусульмане, они сами, исходя из интересов своей страны, определяют, как лучше донести свою позицию до правительства», — заявил Багаи.

Он выразил надежду, что вопрос будет урегулирован с учётом отношений между двумя странами.

«Мы надеемся, что в этой стране, с которой нас связывают хорошие отношения, братские и дружеские узы, этот вопрос будет урегулирован на основе взаимопонимания, общих ценностей и уважения основных прав народа», — добавил представитель иранского МИД.