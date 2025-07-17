Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана с компанией Pfizer - ФОТО

Встреча с представителями компании Pfizer во главе с руководителем филиала по Кавказу, Центральной Азии и Монголии Дмитрием Козенковым прошла в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Глава ведомства Теймур Мусаев отметил, что Минздрав готов обсудить вопросы внедрения в Азербайджане производимых компанией вакцин, важных для здоровья населения страны.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества Pfizer и Минздрава, обсуждены научно-медицинские аспекты.

Напомним, что что во время пандемии коронавируса в Азербайджане применялись вакцины 4 известных компаний, одной из которых была Pfizer.