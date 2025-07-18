Государственный нефтяной фонд приобретает 49 процентов акций итальянской компании - ФОТО

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) и международная компания в области возобновляемой энергии Enfinity Global подписали соглашение, согласно которому ГНФАР приобретет 49 процентов акций в портфеле солнечных фотоэлектрических (ФЭС) станций общей мощностью 402 мегаватта, расположенных в Италии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии, состоявшейся в Риме, исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов заявил, что благодаря стратегическому партнерству с Enfinity Global Нефтяной фонд внесет вклад в обеспечение поставок конкурентоспособной и чистой энергии для удовлетворения растущего спроса на энергоносители в Италии. Он отметил, что партнерство также способствует развитию местной экономики и обеспечению энергетической безопасности населения.

«Как дальновидный поставщик институционального капитала, мы продолжим поддерживать стратегические инвестиционные возможности в Италии и Европе в целом», - сказал аявил он.

Генеральный директор компании Enfinity Global Карлос Доменеч отметил, что рады приветствовать ГНФАР в качестве долгосрочного партнера и инвестора в наш первый контрактный портфель фотоэлектрических проектов в Италии. Эти инвестиции - яркий пример перехода к устойчивой энергетике, взаимовыгодного для всех стран-участниц, инвесторов и потребителей. После завершения сделки Enfinity Global будет эффективно управлять этими активами, сохраняя свою долю в размере 51 процента и укрепляя свои сильные позиции на итальянском рынке возобновляемой энергетики.

Эти инвестиции способствуют устойчивому энергетическому переходу во всем мире, создавая стабильный и предсказуемый источник дохода в соответствии со стратегическими целями и мандатом ГНФАР как долгосрочного инвестора. В рамках соглашения Enfinity Global привлекает инвестиционных партнеров в свой портфель проектов в Италии. Это позволит компании обеспечить оборачиваемость капитала по существующим проектам и ускорить реализацию проектов мощностью 2,6 ГВт солнечной энергетики и 5,3 ГВт систем накопления энергии в Италии. В результате лидирующие позиции компании как независимого производителя электроэнергии (IPP) в стране еще больше укрепляются. Инвестиционный портфель включает как действующие, так и строящиеся солнечные электростанции, расположенные в регионах Лацио и Эмилия-Романья в Италии.

Вырабатываемая электроэнергия будет продаваться по долгосрочным договорам купли-продажи электроэнергии (PPA), что обеспечит стабильные цены на электроэнергию для потребителей и предсказуемые денежные потоки для инвесторов. Ожидается, что электростанции, входящие в портфель проекта, будут ежегодно вырабатывать около 685 млн киловатт-часов (GVts) чистой электроэнергии. Это означает ежегодное сокращение выбросов примерно на 184,950 тонн в эквиваленте углекислого газа (CO₂e) и покроет годовую потребность в энергии до 250 тыс. итальянских семей.

В рамках операции Enfinity Global поддерживал ряд консалтинговых компаний. Mediobanca выступила финансовым консультантом, Legance - юридическим, а Fichtner - техническим.

ГНФАР получил консультационную поддержку по вопросам слияний и поглощений от JLL, юридические консультации от Dentons Europe Studio Legale Tributario, финансовые и налоговые консультации от EY и технические консультации от DNV.