Потерпевшие в результате провокаций незаконных армянских вооруженных формирований дали показания в суде

18 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании суда, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Орхан Наджафов в своих показаниях сообщил, что 19 сентября 2023 года, во время проведения антитеррористических операций, он получил ранения в результате артиллерийского обстрела при отражении широкомасштабной диверсии, организованной остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Агдамском направлении. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, пострадавший отметил, что вместе с ним были ранены и его сослуживцы - Иса Исаев, Исмаил Ханалиев, Микаил Гамидли и Сакит Асланов.

Пострадавший Барзани Атаев сказал, что 19 сентября 2023 года, будучи фельдшером медицинского пункта в Агдеринском районе, получил ранения при эвакуации раненых в результате разрыва вражеского снаряда. «И это при том, что на транспортном средстве был изображен полумесяц», - добавил он.

Рагиф Алиев в своих показаниях сообщил, что 20 сентября, во время антитеррористических операций, был ранен в результате минометного обстрела автомобиля, находившегося вблизи позиций остатков армянских вооруженных сил и незаконных армянских вооруженных формирований. В результате обстрела несколько человек получили ранения, один человек погиб.

Отвечая на вопрос подсудимого Давида Манукяна, пострадавший заявил: «Целью противоположной стороны было уничтожение азербайджанцев, других целей я не знаю».

Потерпевший Керем Мамедов в своих показаниях отметил, что 7 марта 1990 года был захвачен в заложники на территории Армении. Он направлялся в район между Зангиланом и Гафаном на автомобиле марки «УАЗ», чтобы восстановить линию связи. Вместе с ним были его сотрудники - Шакир Аваз оглу Багиров, водитель Зангиланского районного узла связи - Эмин, а также помощник коменданта по имени Эмин.

Когда они, проверяя кабельные линии, прибыли на территорию Гафанского районного узла связи, собравшиеся во дворе армяне избили потерпевшего и других азербайджанцев кулаками и ногами, после чего захватили их в заложники. Затем на место прибыли сотрудники отдела внутренних дел Гафанского района Армении и военнослужащие, которые доставили их в отделение. Там четверо армян в гражданской одежде подвергли их пыткам, избивая кулаками и ногами и нанося различные телесные повреждения. В результате у Керема Мамедова были сломаны ребра с правой стороны, все тело покрылось синяками, он получил черепно-мозговую травму. У Шакира Багирова произошло кровоизлияние в мозг.

Советские военнослужащие, прибывшие из Зангиланского района, приняли пострадавших, посадили их в «БТР» и доставили в Зангилан, тем самым, освободив их из заложников. Принадлежавший потерпевшим автомобиль марки «УАЗ» был присвоен лицами, захватившими их в Армении.

Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, Керем Мамедов отметил, что из-за полученных в Армении травм проходил лечение в больнице на протяжении двух месяцев.

Потерпевший Джейхун Алиев в своих показаниях отметил, что в 2023 году, во время антитеррористических операций, осуществленных Азербайджанской армией, получил ранение в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником в направлении села Джанйатаг.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, он пояснил, что в тот момент они пытались предотвратить диверсию, устроенную остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями. «Потому что они совершали различные провокации, обстреливали наши позиции и мирное азербайджанское население», - добавил Дж. Алиев. Он также подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

В этот момент подсудимый Левон Мнацаканян выразил интерес к показаниям, данным потерпевшими в ходе следствия. Судья Зейнал Агаев отметил, что соответствующие материалы, включая показания, данные на стадии предварительного следствия, имеются на планшетах, находящихся у подсудимых. Потерпевший Эмин Шахбазов в своих показаниях сообщил, что 19 сентября 2023 года на территории Агдеринского района он получил ранение в результате попадания противотанкового снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, в БМП рядом с ним. Ранения также получил старший лейтенант Эшгин Бабазаде. Он также заявил, что был свидетелем обстрела медицинских транспортных средств, перевозивших азербайджанских раненых. Пострадавший сказал, что еще до начала антитеррористических операций проводилась комплектация остатков армянских вооруженных сил и незаконных армянских вооруженных формирований.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, Эмин Шахбазов подчеркнул, что в тот момент действия противника по комплектованию личного состава были видны невооруженным глазом.

Потерпевший Хилал Гасанов в своих показаниях сообщил, что в 2023 году, во время проведения антитеррористических операций в Агдеринском районе, получил огнестрельное ранение в результате обстрела, открытого остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, пострадавший отметил, что в результате этого обстрела погибли его сослуживцы Али Тагиев и Джавад Магеррамов, а Ульви Керимов, Эльсаб Керимов и Насими Махмудов получили ранения.

Потерпевшие Сафияр Мухаммадли, Шукюр Зейналов и Эльвин Мамедов в своих показаниях сообщили, что получили ранения во время антитеррористических операций в Агдере. Алигисмет Нуриев сообщил о ранении, полученном в направлении Ходжалы.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, пострадавший Фарид Зейналов отметил, что во время антитеррористических операций, направляясь в Агдамский район для эвакуации раненых военнослужащих, медицинский транспорт был поражен ракетным ударом. В результате он и начальник медицинского пункта бригады Фархад Тагиев получили ранения.

Раван Шарифзаде в своих показаниях сказал, что получил ранение в ходе антитеррористических мероприятий - в ночь с 19 на 20 сентября в окрестностях села Венг.

Насиб Алекберов в своих показаниях сообщил, что 13 сентября 2022 года, во время пресечения широкомасштабных провокационных действий, совершенных остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, на территории Дашкесанского района в результате разрыва вражеского артиллерийского снаряда погибли несколько военнослужащих, имена которых он в данный момент не может вспомнить. Он и несколько других военнослужащих получили различные телесные повреждения.

Имран Байрамов сообщил, что получил ранение в результате разрыва ручной гранаты, брошенной противником при попытке пресечь нападение в Кяльбаджар-Агдеринском направлении.

Фамиль Мамедов отметил, что в направлении села Венг он и еще один азербайджанский военнослужащий получили ранения в результате обстрела, открытого остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, Ильхам Шамшиев стал шехидом.

Пострадавшие Эльшан Ибрагимли и Турал Мамедов отметили, что получили ранения, отражая диверсии остатков вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском районе во время антитеррористических операций.

Пострадавшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебное заседание продолжится 21 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.