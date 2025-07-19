Сотрудники МЧС спасли тонущего молодого человека в Баку - ВИДЕО

Государственная служба по контролю за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана зафиксировала случай, когда гражданин оказался в опасности во время купания в море в поселке Бузовна Хазарского района столицы.

По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, благодаря оперативно проведенной спасательной операции, Мамедов Гейдар Шаиг оглу (2004 г.р.) был спасен водолазами и доставлен на безопасную территорию. Он передан бригаде скорой медицинской помощи.