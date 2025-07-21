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Эрдоган: Зангезурский коридор принесет пользу всем странам региона

First News Media14:30 - Сегодня
Эрдоган: Зангезурский коридор принесет пользу всем странам региона

Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона, в частности придаст импульс экономическому сотрудничеству.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула на борту самолета по возвращении из Турецкой Республики Северного Кипра.

«Турция рассматривает данный проект как чрезвычайно важный с геополитической точки зрения. Зангезурский коридор соединит наш регион с другими и оживит торговлю. Наше основное ожидание заключается в том, чтобы этот маршрут стал символом согласия, а не источником разногласий», - сказал Эрдоган.

По его словам, данный проект также поспособствует процветанию региона и придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству.

Эрдоган выразил уверенность в том, что региональные страны смогут самостоятельно решить все вопросы вокруг проекта Зангезурского коридора.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение Зангезурскому коридору. Он хочет как можно скорее запустить проект и использовать данный маршрут во благо не только Азербайджана, но и всего региона», - добавил он.

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