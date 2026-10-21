Азербайджан включил 31 гражданина Турции в список «нежелательных лиц».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что с учетом заявлений, направленных через различные социальные сети и интернет-платформы против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана, на насильственное изменение власти, а также на насильственные действия на почве религиозного радикализма, разжигание религиозной ненависти и вражды, нижеуказанные граждане Турции в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики объявлены «нежелательными лицами», и им запрещен въезд на территорию Азербайджанской Республики:

Ахмет Барыш Ийисон – руководитель компании İyison Medya и проекта Gazeteciabi

Джем Озъюрт – блогер

Акын Дуру – сотрудник TV8 и Acunmedya

Дурсун Экер – журналист, File Prodüksiyon Hizmetleri

Адем Озкёсе – журналист, политический аналитик, писатель

Мухаммед Эмин Йылдырым – стамбульский представитель журнала и медиагруппы «Köklü Değişim»

Джюнейт Сезер – блогер, социолог, публицист и политический аналитик

Серхат Коюнджу – общественный деятель

Микаил Аййылдыз – религиозный писатель и исследователь

Ахи Аратоглу – исследователь, писатель, поэт и социолог

Мухаррем Чавуш – председатель молодежного крыла партии AK Parti в Богазичи (2020–2025 гг.)

Фатих Эрбакан – председатель партии Yeniden Refah

Яхья Уграш – заместитель председателя партии HÜDA PAR

Айдын Бинбога – экономист, политик

Хаккы Эрен – журналист «Köklü Değişim»

Саит Сейитоглу – руководитель отдела по финансовым и административным вопросам партии HÜDA PAR в Батмане

Мехмет Бойнукалын – профессор богословия Университета Мармара, имам-хатиб мечети Ая-Софья

Окан Айташ – журналист, владелец компании Finansopia Medya

Мерт Армаган – журналист

Яшар Явуз – журналист изданий Yeni Şafak, Dirili Postası, Referans

Ахмет Сырры Арвас – поэт, журналист, писатель

Юсуф Каплан – писатель, журналист

Эрдинч Тегмен – владелец компании «Erte Medya»

Ахмет Чакар – спортивный комментатор, бывший футбольный арбитр

Халиль Атакан Ай – богослов

Исмаил Кылычарслан – TV NET, газета «Yeni Şafak»

Мурат Шахин – ведущий программ на Akit TV

Ирфан Кая Ульгер – ведущий программ на Akit TV

Фатин Дагистанлы – ведущий программ на Akit TV

Омер Улуташ – председатель партии Toprak

Омер Фарук Гергерлиоглу – депутат парламента

В ответ на призывы, направленные против Азербайджанской Республики, и деятельность, разжигающую вражду, соответствующие меры будут приниматься и впредь, отмечается в сообщении.