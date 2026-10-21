Азербайджан включил 31 гражданина Турции в список «нежелательных лиц»
Азербайджан включил 31 гражданина Турции в список «нежелательных лиц».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что с учетом заявлений, направленных через различные социальные сети и интернет-платформы против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана, на насильственное изменение власти, а также на насильственные действия на почве религиозного радикализма, разжигание религиозной ненависти и вражды, нижеуказанные граждане Турции в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики объявлены «нежелательными лицами», и им запрещен въезд на территорию Азербайджанской Республики:
Ахмет Барыш Ийисон – руководитель компании İyison Medya и проекта Gazeteciabi
Джем Озъюрт – блогер
Акын Дуру – сотрудник TV8 и Acunmedya
Дурсун Экер – журналист, File Prodüksiyon Hizmetleri
Адем Озкёсе – журналист, политический аналитик, писатель
Мухаммед Эмин Йылдырым – стамбульский представитель журнала и медиагруппы «Köklü Değişim»
Джюнейт Сезер – блогер, социолог, публицист и политический аналитик
Серхат Коюнджу – общественный деятель
Микаил Аййылдыз – религиозный писатель и исследователь
Ахи Аратоглу – исследователь, писатель, поэт и социолог
Мухаррем Чавуш – председатель молодежного крыла партии AK Parti в Богазичи (2020–2025 гг.)
Фатих Эрбакан – председатель партии Yeniden Refah
Яхья Уграш – заместитель председателя партии HÜDA PAR
Айдын Бинбога – экономист, политик
Хаккы Эрен – журналист «Köklü Değişim»
Саит Сейитоглу – руководитель отдела по финансовым и административным вопросам партии HÜDA PAR в Батмане
Мехмет Бойнукалын – профессор богословия Университета Мармара, имам-хатиб мечети Ая-Софья
Окан Айташ – журналист, владелец компании Finansopia Medya
Мерт Армаган – журналист
Яшар Явуз – журналист изданий Yeni Şafak, Dirili Postası, Referans
Ахмет Сырры Арвас – поэт, журналист, писатель
Юсуф Каплан – писатель, журналист
Эрдинч Тегмен – владелец компании «Erte Medya»
Ахмет Чакар – спортивный комментатор, бывший футбольный арбитр
Халиль Атакан Ай – богослов
Исмаил Кылычарслан – TV NET, газета «Yeni Şafak»
Мурат Шахин – ведущий программ на Akit TV
Ирфан Кая Ульгер – ведущий программ на Akit TV
Фатин Дагистанлы – ведущий программ на Akit TV
Омер Улуташ – председатель партии Toprak
Омер Фарук Гергерлиоглу – депутат парламента
В ответ на призывы, направленные против Азербайджанской Республики, и деятельность, разжигающую вражду, соответствующие меры будут приниматься и впредь, отмечается в сообщении.