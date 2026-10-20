МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок во Францию
МИД Азербайджана рекомендовал гражданам отложить поездки во Францию, если в них нет острой необходимости.
Причиной стали участившиеся в последние дни случаи беспорядков, насилия и гражданского неповиновения в стране, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Азербайджанцам, которые уже находятся во Франции, рекомендовано соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей и следить за информацией из официальных источников.
В случае чрезвычайной ситуации граждане могут обратиться в посольство Азербайджана во Франции:
-
Адрес: 78, avenue d'Iéna, Paris, 75116
-
Электронная почта: [email protected], [email protected], [email protected]
-
Телефоны: +33 (0) 1 44 18 60 20, +33 (0) 1 44 18 60 23
-
Горячая линия в WhatsApp: +33 (6) 74740398