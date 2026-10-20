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МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок во Францию

Редакция 1news18:45 - Сегодня
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок во Францию

МИД Азербайджана рекомендовал гражданам отложить поездки во Францию, если в них нет острой необходимости.

Причиной стали участившиеся в последние дни случаи беспорядков, насилия и гражданского неповиновения в стране, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Азербайджанцам, которые уже находятся во Франции, рекомендовано соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей и следить за информацией из официальных источников.

В случае чрезвычайной ситуации граждане могут обратиться в посольство Азербайджана во Франции:

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