MEDİA предупреждает: В сети распространили фейковое заявление от имени Хикмета Гаджиева - ФОТО

Агентство развития медиа распространило заявление.

В заявлении говорится:

«В ряде социальных сетей от имени помощника Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева распространено несоответствующее действительности ложное заявление о российско-азербайджанских отношениях. Это заявление, подготовленное с имитацией изображения официального сайта Президента Азербайджанской Республики и содержащее сфабрикованные утверждения, является примером грубой информационной манипуляции, направленной на введение общественного мнения в заблуждение.

Призывая общественность доверять только информации, предоставленной официальными источниками, напоминаем, что сообщения, выражающие официальную позицию государства, можно получить из официальных источников, а также от новостных агентств страны и других профессиональных медиасубъектов.

Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев и быть бдительными в ситуации, когда широко распространяются кампании, основанные на фейковой и ложной информации».