MEDİA: В сети распространили фейк от имени Ягуба Эюбова

Агентство развития медиа выступило с заявлением в связи с ложной информацией, распространенной в социальных сетях.

В заявлении говорится:

«В ряде социальных сетей распространено заявление, подготовленное с использованием технологии deep fake и не соответствующее действительности, якобы от имени первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуба Эюбова, в котором утверждается, что Азербайджан проводит агрессивную политику в отношении России.

Отмечаем, что данные фейковые видеокадры, созданные определенными кругами с помощью искусственного интеллекта и направленные на загрязнение информационного пространства, являются примером грубой манипуляции, направленной на введение общественного мнения в заблуждение.

Призываем общество доверять только информации, предоставленной официальными источниками, и напоминаем, что сообщения, выражающие официальную позицию государства, можно получить из официальных источников, а также от новостных агентств страны и других профессиональных медиасубъектов.

Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных ситуаций и быть бдительными в условиях растущего распространения фейковых и ложных информационных кампаний и тенденции создания контента с использованием технологий deep fake».