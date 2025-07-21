В Баку состоялось очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана - ФОТО

21 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании суда, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Кянан Исаев в своих показаниях заявил, что получил осколочное ранение в результате провокации со стороны вооруженных сил Армении в Физулинском районе во время Апрельских боев 2016 года.

Потерпевший Сафар Гаджиев заявил, что получил огнестрельное ранение в результате огня, открытого вооруженными силами Армении во время службы в армии в 2011 году. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он отметил, что инцидент произошел во время нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении.

Потерпевший Владислав Алимов в своих показаниях заявил, что получил закрытую черепно-мозговую травму во время боев в Шуше в 1992 году, был взят в плен вооруженными силами Армении и доставлен в Ханкенди. 6 октября он был освобожден из плена и передан азербайджанской стороне.

В своих показаниях Вагиф Ганбаров заявил, что попал в плен в 1993 году во время боев с военнослужащими вооруженных сил Армении в Кяльбаджаре, был доставлен в Иреван и содержался в Службе государственной безопасности Армении. Позже его доставили в город Гюмри и содержали там. В плену он подвергался пыткам. В ответ на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева он заявил, что был возвращен в Азербайджан 12 мая 1995 года. В ответ на вопрос адвоката обвиняемого Бако Саакяна В. Ганбаров отметил, что до ухода на войну работал на заводе глубоководных оснований.

Агасафар Шукюров в своих показаниях заявил, что попал в плен 14 февраля 1994 года, получив закрытую черепно-мозговую травму во время боев в Кяльбаджарском районе. Сначала он недолгое время содержался в Кяльбаджаре, затем в следственном изоляторе Ханкенди и в Шушинской тюрьме в тяжелых условиях. Он был освобожден из плена 8 июня 1995 года.

А. Шукюров, отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, рассказал, что во время его плена все азербайджанцы - и гражданские лица, и военнослужащие - подвергались избиениям. «Меня, как и других, регулярно избивали и пытали. Били прикладом автомата, лопатой, арматурой, дубинкой. Выбили все зубы во рту», - добавил он.

Пострадавшая Шахла Талыбова рассказала, что в 1988 году ее депортировали с родины предков в Армении, она поселилась в Шушинском районе и переехала туда, потому что ее муж работал в Ходжалы. Она рассказала, что когда началось давление на азербайджанцев, в автобус бросили камень, и осколок стекла попал в глаз ее десятидневному ребенку.

Она рассказала, что во время Ходжалинского геноцида, произошедшего в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, им едва удалось укрыться в лесу и, пробыв там два дня, добраться до Агдама. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, она отметила, что во время геноцида ее тесть и теща семь дней находились в заложниках. Другие родственники также находились в заложниках, а некоторые из них пропали без вести.

«Мои дети были серьезно травмированы. Вернувшись в Баку, моя дочь сравнивала звезды с ракетами. Увидев звезды на небе, она говорила: «Мама, это запускают ракеты, пойдем…», - добавила она.

Егяна Ибрагимова рассказала, что во время нападения на Кяльбаджар в мае 1993 года, когда она выезжала из района на грузовике «КамАЗ», машина была обстреляна вооруженными силами Армении в местности, называемой «Тоннель». В тот момент в «КамАЗе» находилось около 40 человек, включая родственников Е. Ибрагимовой (5 человек). В результате инцидента были ранены 15-летняя Е. Ибрагимова, ее отец, мать и братья. Она получила 8, а ее 14-летний брат Мушфиг - пять пуль. Ее отец Надир Алиев, мать Нушаба Алиева и 11-летний брат Турал Алиев сгорели заживо в машине в раненом состоянии. Их тела до сих пор не найдены.

Она и ее брат Мушфиг были взяты в заложники. Часть заложников, включая Е. Ибрагимову, доставили в село Хейвалы. Находясь в заложниках, они содержались в Ханкенди и Ходжалы. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, Е. Ибрагимова рассказала, что в 1994 году ее сначала вывезли в Армению для обмена, а оттуда - в Ростовскую область России, где и освободили.

Гасан Годжаев в своих показаниях заявил, что был взят в плен вооруженными силами Армении во время боев на Кяльбаджарском направлении в ночь с 12 на 13 февраля 1994 года и доставлен в село Сусузлуг. В то время его и других азербайджанцев пытали и подвесили за ноги. Его нога была отморожена. Г. Годжаев заявил, что армяне ампутировали ему обе ноги под пытками. Он был задержан в Шуше и Ханкенди и передан азербайджанской стороне 26 марта.

Г. Годжаев, отвечая на вопрос обвиняемого Давида Манукяна, сказал, что обе его ноги в настоящее время протезированы.

Рафиг Исмаилов в своих показаниях заявил, что был взят в плен 24 августа 1993 года во время ожесточенных боев в Физулинском районе, получив шесть пулевых ранений. Он рассказал, что военнослужащие вооруженных сил Армении избивали его, пока он был ранен, и пинали в места пулевых ранений.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, Р. Исмаилов заявил, что 4 сентября того же года он совершил побег из плена на автомобиле «Нива», принадлежащем военнослужащим вооруженных сил Армении.

Потерпевший Эльшан Талыбов в своих показаниях рассказал, что 29 мая 1990 года был взят в заложники армянами в селе Алиагалы Агдамского района вместе с односельчанами Нуру Джафаровым и Зиядом Джафаровым. Во время взятия в заложники их избили, отобрали деньги и вещи. Спустя 5 дней они были переданы азербайджанской стороне в обмен на 55 голов скота.

Гусейн Алиев в своих показаниях сообщил, что 1 февраля 1995 года, находясь на военной службе, в условиях тумана сбился с пути и в результате был захвачен в плен военнослужащими вооруженных сил Армении на территории Тертерского района. Через 1 год и 4 месяца он был освобожден из плена.

Рамал Гаджиев сказал, что 15 октября 2000 года в туманную погоду был взят в плен военнослужащими вооруженных сил Армении в селе Абдуррахманлы Физулинского района. Освобожден из плена 14 января 2001 года.

Сахида Алекберова в своих показаниях отметила, что родилась в городе Ходжалы и проживала там до ночи с 25 на 26 февраля 1992 года. Во время геноцида она была взята в заложники в местечке, именуемом Гарагая, и доставлена в Аскеранское отделение полиции. В результате оккупации города ее дом и все имущество остались у захватчиков.

Бахтияр Шабиев сообщил, что в 1993 году, в период военных действий, был взят в плен вооруженными силами Армении в Лачине. Во время плена содержался в Иреване, где подвергался избиениям и пыткам. Был освобожден из плена в мае 1994 года.

Ильтизам Абышов в своих показаниях сказал, что во время геноцида, при вынужденном переселении из Ходжалы, был взят в заложники и доставлен в Аскеранское отделение полиции. Неделю он подвергался избиениям и пыткам, после чего был освобожден из плена.

Ильгар Абышов подтвердил слова своего брата, выступавшего ранее.

Ильхам Агамалиев отметил, что в мае 1993 года был взят в плен военнослужащими вооруженных сил Армении. Сначала его повезли в Басаркечяр, а затем в Иреван. Он подвергался пыткам и избиениям, а спустя два года был освобожден из плена и возвращен в Азербайджан.

Джавид Музаффарзаде, Анар Алиев, Мунасиб Мирзоев и Аллахверди Джаббаров в своих показаниях сообщили, что были взяты в заложники в разных направлениях.

Эльгюн Алекберов сказал, что, работая трактористом на хлопкозаводе, в 2021 году в Тертере подорвался на противотанковой мине, заложенной вооруженными силами Армении, и получил ранения.

По словам Васифа Гулиева, в 2020 году, во время 44-дневной войны, получил ранение в селе Гапанлы Тертерского района в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, во дворе его дома.

Полад Исмаилов в своих показаниях сообщил, что 2 апреля 2024 года подорвался на мине во время выпаса скота в селе Чайлы Тертерского района. В результате инцидента ранения получили он сам и его односельчане Арзуман Тагизаде и Эльмин Багиров.

Сабухи Бахшалиев отметил, что 28 сентября 2020 года, во время 44-дневной войны, получил осколочное ранение в селе Эскипара Тертерского района в результате попадания снаряда в его дом. Его жилье было разрушено, скот уничтожен.

Хаял Бабаев сообщил, что в апреле 2021 года получил ранение в Суговушане при очистке территории в результате подрыва мины, заложенной вооруженными силами Армении.

Фарман Мехтиев сказал, что в феврале 2005 года был ранен в селе Гапанлы Тертерского района в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Вусал Аббасов в своих показаниях сообщил, что получил тяжелое ранение во время Апрельских боев 2016 года в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении. В настоящее время он является инвалидом второй группы.

Физули Мамедов отметил, что 15 октября 2020 года, во время 44-дневной войны, получил тяжелое ранение в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении, когда хоронил свою скончавшуюся тетю на кладбище в Тертере.

Рашад Гулиев в своих показаниях сообщил, что 16 октября 2020 года, во время 44-дневной войны, получил ранение в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении по городу Барда.

Ганбар Асадов сказал, что, будучи сотрудником Тертерской центральной районной больницы, ехал на машине скорой помощи и получил ранения в результате попадания артиллерийского снаряда в центр города.

Ага Сулейманов сообщил, что 14 октября 2020 года был ранен в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении по селу Дюерли Тертерского района, где он проживает.

Мушвиг Фараджев в своих показаниях отметил, что 9 октября 2020 года в его дом в городе Тертер попали два артиллерийских снаряда.

Вагиф Акберов сказал, что, работая сотрудником АНАМА, получил ранение в результате разрыва мины 5 декабря 2023 года в Агдаме во время проведения работ по разминированию. В результате происшествия была ампутирована часть его правой ноги.

Мамед Ахмедов в своих показаниях сообщил, что 2 апреля 2016 года получил ранение в результате артиллерийского обстрела села Шыхарх Тертерского района, где он проживал.

Яшар Мамедов стал свидетелем трагедии в Агдабане в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года. По его словам, село, в котором находилось 130 домов, было сожжено, а мирные жители были убиты.

Аладдин Мамедов сообщил, что во время Апрельских боев артиллерийский снаряд попал в село Гараагаджы Тертерского района, где он проживал, в результате чего его дому был нанесен ущерб.

Кямал Алиев в своих показаниях сказал, что во время оккупации Лачина в 1993 году его 14-комнатный дом остался на захваченной территории. А 2 апреля 2016 года в результате попадания снаряда в селе Шыхарх, где он проживал, его дом сгорел.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 24 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.