Минфин представил структуру доходов госбюджета за первое полугодие

Министерство финансов Азербайджана представило оперативные данные по исполнению сводного и государственного бюджетов за первое полугодие 2025 года.

Согласно отчету, размещенному на официальном сайте Минфина, в первом полугодии доходы госбюджета были сформированы за счет налоговых поступлений - 8703,7 млн манатов или 43,9%, трансферта из Госнефетефонда - 7240,5 млн мантов или 36,6%, таможенных поступлений - 3091,1 млн манатов или 15,6%, платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета - 312,2 млн манатов или 1,6%, аренды государственного имущества - 21,9 млн манатов или 0,1%, прочих поступлений - 434,5 млн манатов или 2,2%.

По сравнению с утвержденным прогнозом в январе-июне 2025 года доходы госбюджета были выполнены следующим образом: за счет поступлений от налоговых органов - на 466,4 млн манатов или на 5,7 % больше, таможенных органов - на 4,1 млн манатов или на 0,1% больше, от аренды государственного имущества - на 5,1 млн манатов или на 30,4 % больше, от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета и из других источников - на 229,2 млн манатов или на 44,3 % больше. Трансферты из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет выполнены на уровне прогнозируемого показателя.

В первой половине текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, трансферты из Госнефтефонда в государственный бюджет были больше на 850,0 млн манатов или на 13,3 % больше, поступления из налоговых органов – на 421,7 млн манатов или на 5,1 % больше, доходы от аренды государственного имущества и других источников – на 29,8 млн манатов или на 7,0 % больше, поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета – на 70,7 млн манатов или на 29,3 % больше. Поступления за счет таможенных органов снизились на 161,1 млн манатов или на 5,0 %.