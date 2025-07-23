Финансируемые США контрацептивы на сумму около 10 миллионов долларов отправят из Бельгии во Францию для сжигания.

Это решение было принято после того, как Вашингтон отклонил предложения ООН и организаций по планированию семьи купить или отправить эту продукцию в бедные страны, сообщили агентству Reuters два осведомленных источника. Перевозить средства контрацепции придется на нескольких десятках грузовиков не одну неделю. Какая-то логистическая компания явно сорвет куш на этом бессмысленном действии.

Поставки средств контрацепции на несколько месяцев застряли на складе в бельгийском Геле, что в провинции Антверпен, после решения президента США Дональда Трампа заморозить иностранную помощь Соединенных Штатов.

Среди продукции, которую бросят в костер, оказались противозачаточные имплантаты и таблетки, а также внутриматочные спирали.

По словам четырех осведомленных источников, правительство США потратит 160 тысяч долларов на сжигание запасов на предприятии во Франции, которое занимается переработкой медицинских отходов, после решения Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID).

В этом месяце американские законодатели внесли два законопроекта, призванных предотвратить уничтожение запасов, однако гуманитарные организации заявляют, что законопроекты вряд ли будут приняты вовремя, чтобы остановить сжигание отходов.

МИД Бельгии заявил, что Брюссель провел переговоры с властями США и «рассмотрел все возможные варианты» остановки этого процесса.

Несмотря на все усилия, жизнеспособной альтернативы найти не удалось. Согласно внутреннему документу, содержащему перечень складских запасов и подтвержденному тремя источниками, срок поставки на сумму 9,7 миллиона долларов истекает в период с апреля 2027 года по сентябрь 2031 года.

Заместитель директора по вопросам защиты прав человека в MSI Reproductive Choices Сара Шоу сообщила агентству Reuters, что некоммерческая организация вызвалась оплатить переупаковку материалов без маркировки USAID и отправку их в нуждающиеся страны, но правительство США отклонило это предложение.

Некоторые критики увидели в поведении американского правительства некую идеологическую подоплеку.

Как сообщили агентству Reuters три источника, агентство ООН, занимающееся вопросами сексуального и репродуктивного здоровья, предложило напрямую закупить контрацептивы, не раскрывая при этом финансовых условий предложения. Однако, по словам источника, переговоры зашли в тупик, отчасти из-за отсутствия реакции со стороны правительства США.

Источник также сообщил, что ситуация осложняется тем, что контрацептивы в Бельгии были маркированы торговой маркой USAID, а Вашингтон не хотел, чтобы какие-либо поставки с маркой USAID перенаправлялись куда-либо еще.

Один из двух источников, сообщивших Reuters о перевозке контрацептивов во Францию, заявил, что, вероятно, потребуются десятки грузовиков и не менее двух недель, чтобы вывезти груз со склада в Геле.

Источник: «Московский комсомолец»