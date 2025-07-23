Пакистан и Азербайджан обсудили возможности зеленого сотрудничества в области возобновляемой энергии

23 июля в Шамахы состоялась встреча представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, председателя СОР29 Мухтара Бабаева с министром по вопросам изменения климата и координации охраны окружающей среды Пакистана Мусадиком Маликом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече была подчеркнута важность укрепления глобального климатического сотрудничества, скоординированных усилий в области устойчивости к изменению климата, смягчения его последствий и устойчивого развития. Стороны отметили необходимость принятия международным сообществом незамедлительных и справедливых мер в условиях усиливающихся последствий изменения климата.

М. Малик отметил, что, хотя страны глобального Юга больше всего страдают от климатических катастроф, государства глобального Севера несут ответственность за большую часть исторических и текущих выбросов парниковых газов. Он подчеркнул, что Пакистан - одна из самых уязвимых к изменению климата стран, расположен рядом с двумя крупнейшими в мире источниками выбросов углерода, что еще больше увеличивает риски для государства.

«Изменение климата - это кризис, не знающий границ. Его последствия - будь то наводнения, волны тепла или загрязнение - не ограничиваются национальными границами. Развитые страны должны подавать пример, выполнять свои обязательства по финансированию мер по борьбе с изменением климата и поддерживать государства, уязвимые к изменению климата, посредством передачи технологий и наращивания потенциала», - сказал пакистанский министр.

На встрече также обсуждались новые возможности для зеленого сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии, климатически устойчивого сельского хозяйства, снижения риска стихийных бедствий и стратегий адаптации.

М. Малик подтвердил приверженность Пакистана многостороннему управлению климатом и выразил надежду, что СОР 29 приведет к значительному прогрессу на пути к справедливой, инклюзивной и научно обоснованной глобальной климатической повестке дня.