Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО
Находящийся с визитом в нашей стране министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисалам Абди Али 24 июля посетил Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала министр посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Затем Абдисалам Абди Али почтил в Шехидляр Хиябаны память героических сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
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