Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Находящийся с визитом в нашей стране министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисалам Абди Али 24 июля посетил Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала министр посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Затем Абдисалам Абди Али почтил в Шехидляр Хиябаны память героических сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».