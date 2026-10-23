Баку ожидает от Еревана решений для полного завершения процесса нормализации

Министры иностранных дел Азербайджана и Индии обсудили текущую геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.

«Мы обсудили с коллегой нынешнюю геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. В ходе встречи речь шла о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, встрече в Вашингтоне, поставках товаров, визитах представителей соответствующих структур и других вопросах. Я также проинформировал коллегу о политико-правовых вопросах, решения которых Азербайджан ожидает от Армении для полного завершения этого процесса», — отметил Байрамов.

По словам министра, стороны также обсудили восстановительные работы и минную угрозу.

Кроме того, министры обменялись мнениями о конфликтах в регионе и их последствиях, ситуации на Ближнем Востоке, а также российско-украинском конфликте.

Байрамов выразил надежду, что визит и встречи индийского коллеги будут способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.