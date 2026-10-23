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В Армении новая волна задержаний представителей оппозиционной партии

Редакция 1news14:20 - Сегодня
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В Армении новая волна задержаний представителей оппозиционной партии

Еще 10 человек, связанных с партией «Сильная Армения», задержаны в Степанаване.

Об этом сообщил журналистам депутат Андраник Геворкян, передает Sputnik Армения.

«Сегодня утром снова были обыски в домах 10 человек, задержания. Их доставили в Ереван для допроса», — сказал Геворкян.

По его словам, среди задержанных — 4 кандидата в Совет старейшин, двое из них под домашним арестом.

Ранее были задержаны еще 14 представителей оппозиционной партии «Сильная Армения», в том числе кандидат в мэры Степанавана Арсен Геворкян.

В отношении 10 из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Сам Геворкян был арестован на два месяца.

Напомним, выборы в Совет старейшин укрупненной общины Степанаван Лорийской области назначены на 25 октября. Голосование пройдет по пропорциональной системе. В выборах участвуют четыре политические силы: партия «Предприниматель» — список возглавляет действующий глава Степанаванской общины Армен Григорян; «Гражданский договор» — список возглавляет бывший глава укрупненной общины Лори-Берд Араик Нерсисян; «Сильная Армения» — список возглавляет Арсен Геворкян; партия «Республика» — список возглавляет Артак Алексанян.

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