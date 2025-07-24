Армения оставила за собой право игнорировать арбитражное решение в деле Карапетяна

Власти Армении имеют возможность не исполнять решение международного арбитражного суда по принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении", если оно будет противоречить общественному порядку, заявила министр юстиции страны Србуи Галян.

В среду совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении.

Министр отметила, что решение арбитража подлежит обязательному исполнению только на основании постановления армянского суда.

"Сторона (истец – ред.) имеет право обратиться в суд Армении для признания решения арбитража, чтобы после этого оно подлежало обязательному исполнению. И, конечно, согласно внутригосударственному законодательству и международной конвенции есть возможность не исполнять решение, если оно противоречит общественному порядку", - сказала Галян журналистам.

При этом она отметила, что не может сказать, противоречит ли общественному порядку решение международного арбитража по "Электросетям Армении".

На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.

Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство «несостоятельным». Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Источник: РИА Новости