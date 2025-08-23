Пашинян: Август 2025 года ознаменовал начало мирной жизни Армении

Август 2025 года ознаменовал начало новой мирной и благополучной жизни для Республики Армения.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Telegram-канале, передают армянские СМИ.

«Сегодня Республика Армения независима как никогда, суверенна как никогда, более развита как никогда, более процветающа как никогда, более перспективна как никогда, потому что она мирная. Мир установлен, и он должен стать предметом ежедневной заботы и внимания, он должен стать институциональным.

Август 2025 года стал началом мирной и благополучной жизни для Республики Армения», написал он.