Увеличен размер Президентской стипендии для студентов вузов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 3 сентября 2001 года «Об увеличении размера Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики и учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики».

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Согласно Указу, размер Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджана с 1 сентября 2025 года установлен в размере 350 манатов.